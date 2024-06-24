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В Татарстане 24 июня ожидается прохладная погода с дождями и грозами

Ожидается облачная погода

Екатерина Елисеева

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В понедельник, 24 июня 2024 года, в РТ сохранится прохладная погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре Татарстана.

Ожидается облачная погода. Днем в некоторых районах пройдут небольшие дожди, могут быть грозы. В региональной столице такой прогноз маловероятен.

Северо-западный ветер до 11 метров в секунду местами, в частности и в Казани, будет усиливаться до 18 метров в секунду.

После относительно холодной ночи днем потеплеет до +17...+22 градусов тепла, а в Казани даже до +19...+21 градуса.

Ранее мы писали о том, что в Казани семейная пара на квадроциклах устроила пьяную погоню от полицейских. После непродолжительной погони правонарушителям предложили пройти проверку на алкогольное опьянение. Женщина отказалась, а вот мужчина рискнул. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

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