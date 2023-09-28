Обошелся городу дешевле, чем планировалось: стало известно, сколько стоил «Аксенов-фест» в Казани

Стали известны подробности проведенного в Казани выступления Ларисы Долиной

Управление культуры Казани заплатило Ларисе Долиной за выступление на литературно-музыкальном фестивале «Аксенов-фест» 1,6 миллиона рублей, сообщает «Реальное время». Напомним, что выступление певицы длилось 45 минут, за которые она исполнила 12 песен.

Помимо того, согласно заключенному с артисткой договору, Долиной должны были обеспечить физическую безопасность. На концерте не допускалось неэтичное, аморальное поведение зрителей. Оно выражалось и в употребление алкогольных и наркотических веществ. Деньги на выступление Ларисы Долиной были выделены из городской казны.

Известно при этом, что «Аксенов-фест» в этом году обошелся бюджету городу в меньшую цену, нежелеи планировалось изначально - на 13,6%, или на 910,5 тысячи рублей.