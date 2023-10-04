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· Полина Модестова

Объем будет ограничен: «Казаньоргсинтез» возобновит выпуск черного полиэтилена

«Казаньоргсинтез» возобновит выпуск черного полиэтилена в ограниченном объеме
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После остановочного ремонта ПАО «Казаньоргсинтез» возобновит производство черной трубной марки полиэтилена. Однако, речь в данном случае идет об ограниченном выпуске объемом в 15 тысяч тонн. Отгрузки начнутся в октябре, о чем стало известно сегодня на Дне переработчика СИБУРа в Казани. Холдингом уже во второй раз проводится встреча с партнерами в Казани.

В прошлом году производство данной марки на КОСе было остановлено из-за ограничения поставок катализатора, сообщает business-gazeta.ru. Вследствие этого черный полиэтилен начали производить на «ЗапСибНефтехимке» в Тобольске. Отмечается, что выпуск 15 тысяч тонн трубного полиэтилена на КОСе планируется на остатках катализатора, которые образовался при переходе на производство других марок данного полимера.

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