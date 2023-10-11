Объединит в себе самые передовые практики: в Казани предложили создать центр патриотического воспитания

Садыков выступил с предложением создать в Казани центр патриотического воспитания

Министр по делами молодежи РТ Ринат Садыков на XXV сессии Казгордумы предложил создать в Казани центр патриотического воспитания. Он отметил, что такой центр объединит в себе самые передовые практики и самый лучший опыт со всей страны.

Министр выразил благодарность руководству города и Исполнительному комитету за накопленный богатый опыт в работе с молодежью, волонтерскими движениями, в сфере благотворительности. Особое внимание Садыков уделил Комитету по делами детей и молодежи за их непростой и большой труд.

Глава столицы РТ Ильсур Метшин заявил, что развитие культуры благотворительности и волонтерства - важная часть репутации города и огромная движущая сила. Он заявил, что добровольчество - одна из форм проявления патриотизма. С его слов, в патриотическом воспитании большая роль отводится учреждениям системы образования, молодежной политики, культуры и спорта.

На сегодняшний день в Казани работают 96 учреждений, среди которых лагеря, подростковые клубы, отделения психолого-педагогической помощи и другие. При поддержке главы РТ Рустама Минниханова в них провели капитальный ремонт. Их также оснастили необходимым оборудованием. В этом году в Казани заработает еще два обновленных молодежных центра, а на их базе создадут современные медиастудии для производства современного контента.