Новости Казани
· Полина Модестова

Объединит в себе самые передовые практики: в Казани предложили создать центр патриотического воспитания

Садыков выступил с предложением создать в Казани центр патриотического воспитания
Объединит в себе самые передовые практики: в Казани предложили создать центр патриотического воспитания

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

Подписаться в Telegram

Министр по делами молодежи РТ Ринат Садыков на XXV сессии Казгордумы предложил создать в Казани центр патриотического воспитания. Он отметил, что такой центр объединит в себе самые передовые практики и самый лучший опыт со всей страны.

Министр выразил благодарность руководству города и Исполнительному комитету за накопленный богатый опыт в работе с молодежью, волонтерскими движениями, в сфере благотворительности. Особое внимание Садыков уделил Комитету по делами детей и молодежи за их непростой и большой труд.

Глава столицы РТ Ильсур Метшин заявил, что развитие культуры благотворительности и волонтерства - важная часть репутации города и огромная движущая сила. Он заявил, что добровольчество - одна из форм проявления патриотизма. С его слов, в патриотическом воспитании большая роль отводится учреждениям системы образования, молодежной политики, культуры и спорта.

На сегодняшний день в Казани работают 96 учреждений, среди которых лагеря, подростковые клубы, отделения психолого-педагогической помощи и другие. При поддержке главы РТ Рустама Минниханова в них провели капитальный ремонт. Их также оснастили необходимым оборудованием. В этом году в Казани заработает еще два обновленных молодежных центра, а на их базе создадут современные медиастудии для производства современного контента.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Начнет перевозить пассажиров: появились первые кадры полета самолета, который собрали в Казани

Интересное в Казани

день назад

«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»

обработка от насекомых в москве

Лонгриды

день назад

Параноидальный триллер и эмоциональные качели: в Казани прошла премьера китайского фильма «Исчезнувшая в звездах»

Интересное в Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, как купить собственный дом комфорт-класса с участком за 7 млн рублей

французский педикюр в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Материнский капитал, пособие по уходу: жителям РТ напомнили, какие выплаты положены отцам

Новости Казани

день назад

Сетчатый фасад закроет здание: стало известно, как будет выглядеть ТРК «Кольцо» после реконструкции

Новости Казани

день назад

Станет вторым по протяженности в мире: в Казани появится бассейн с подогревом

Новости Казани

7 часов назад

дослужился до судьи Верховного суда: в Казани скончался Олег Бегишев

Новости Татарстана

7 часов назад

Выйдут на отдых через две недели: был опубликован график школьных каникул в РТ
Новости Татарстана
2 часа назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Пришли проверить грамотность: в Казани сотрудники исполкома приняли участие в «Татарча диктант»

Интересное в Казани

день назад

«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»

Новости Татарстана

4 часа назад

Потеплеет до 17 градусов: в Татарстане не выходных прогнозируют хорошую погоду

Новости Татарстана

5 часов назад

Подешевели все марки: в Татарстане начала падать стоимость бензина
Проведут в День отца: ФК «Рубин» организует матч среди болельщиков для отцов и детей
Спортивные новости Казани
час назад

Проведут в День отца: ФК «Рубин» организует матч среди болельщиков для отцов и детей

Новости Татарстана

6 часов назад

Большая часть уйдет лишь на один проект: в Татарстане одобрили восемь инвестпроектов на 109 миллиардов

Новости Татарстана

6 часов назад

Предоставляется на поддержку передовых инженерных школ: три вуза Татарстана получат гранты

Новости Татарстана

7 часов назад

Выйдут на отдых через две недели: был опубликован график школьных каникул в РТ
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%