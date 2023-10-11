Объединила десятки человек: в Казани поддержали идею организовать лагерную смену для школьников-волонтеров

В Казани поддержали идею организовать лагерную смену для школьников-волонтеров

Глава Казани Ильсур Метшин поддержал инициативу организовать отдых в лагере для школьников-волонтеров. Подобный проект реализовали в столице Татарстана в сентябре и он объединил сорок человек. В течение трех дней они посещали занятия по больничной клоунаде, жестовому языку, канистерапии. Так как обучение прошло успешно, то организаторы предложили масштабировать проект на весь город, включая школы.

Как рассказала заместитель директора АНО «Добрая Казань» Динара Ахмадуллина, в задачи лагерной смены входят единение волонтеров, обсуждение планов и перспектив развития движения, обмен опытом, а также вовлечение большего количества жителей города в волонтерство.

Напомним, что обучение волонтерскому делу в Казани проходит также на базе коворкинга «Доброй Казани». Здесь проводятся специальные курсы. На сегодняшний день состоялось три потока, а занятия объединили 72 человека.