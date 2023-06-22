Объединяет единомышленников: в Казани началась регистрация на "Ночной велофест"

В Казани открылась регистрация на «Ночной велофест» 1 июля

В Казани была открыта регистрация на "Ночной велофест", который состоится 1 июня 2023 года. Участники смогут посетить экскурсии в компании единомышленников, а также развлекательную программу на старте и финише. Будут организованы конкурсы, а победители получат подарки.

В этом году маршрут фестиваля посвятили 10-летию со дня проведения в городе XXVII Всемирной летней Универсиады. Стартовая точка велофеста - площадь возле Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Финиш - в экстрим-парке "Урам".

В прошлом году "Ночной велофест" посетили больше трех тысяч человек из разных городов России. Спортсмены и любители проехали по Казани 17 километров.