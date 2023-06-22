Новости Казани
· Полина Модестова

Объединяет единомышленников: в Казани началась регистрация на "Ночной велофест"

В Казани открылась регистрация на «Ночной велофест» 1 июля
Объединяет единомышленников: в Казани началась регистрация на "Ночной велофест"

Надежда Острокол

Подписаться в Telegram

В Казани была открыта регистрация на "Ночной велофест", который состоится 1 июня 2023 года. Участники смогут посетить экскурсии в компании единомышленников, а также развлекательную программу на старте и финише. Будут организованы конкурсы, а победители получат подарки.

В этом году маршрут фестиваля посвятили 10-летию со дня проведения в городе XXVII Всемирной летней Универсиады. Стартовая точка велофеста - площадь возле Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Финиш - в экстрим-парке "Урам".

В прошлом году "Ночной велофест" посетили больше трех тысяч человек из разных городов России. Спортсмены и любители проехали по Казани 17 километров.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

16 часов назад

Конец будет таким же, как и 80 лет назад: гениальный математик Григорий Кваша вычислил точный исход конфликта

Общество

12 часов назад

Еще по 2 тысячи с каждой квартиры: в квитанции ЖКХ впишут новую графу для оплаты в июле

заказать травление тараканов

Общество

день назад

Только пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Интересное в Казани

3 дня назад

Казанцам рассказали, как ухаживать за пионами

заправка бытового кондиционера цена в Москве

Лонгриды

день назад

"Удалось отогнать разъяренную стаю": кинолог рассказала, как вести себя с агрессивной стаей собак

Общество

2 часа назад

Одно пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Общество

9 часов назад

Комиссии обнулены. Всех, у кого есть карта «Мир» ждет сюрприз с 22 июня

Общество

22 часа назад

Полный перерасчет с 2023: россиян обрадовали прибавкой 24 000 рублей с августа
Новости Казани
8 часов назад

"Первая страна в мире": в Дербышках была открыта детская городская поликлиника

"Первая страна в мире": в Дербышках была открыта детская городская поликлиника

Новости Казани

46 минут назад

Объединяет единомышленников: в Казани началась регистрация на "Ночной велофест"

Новости Казани

3 часа назад

"Превысило среднемноголетний уровень": в Татарстане укусов клещей стало больше обычного

Новости Казани

4 часа назад

Наиболее востребованы в республике: был опубликован список профессий, нуждающихся в специалистах

Новости Казани

4 часа назад

Должен выйти на выпуск десяти самолетов в день: Мишустин заявил о развитии производства Ту-214
Получат бесплатную консультацию: в Казани юристы ответят на вопросы местных жителей
Новости Казани
час назад

Получат бесплатную консультацию: в Казани юристы ответят на вопросы местных жителей

Новости Казани

9 часов назад

Снизили скорость и сузили проезжую часть: в Татарстане на автодороге ввели ограничения

Новости Казани

9 часов назад

Реализуется большая часть: в новостройках Казани квартиры чаще обычного продаются по акции

Новости Казани

9 часов назад

"Получили ожог роговицы": в Набережных Челнах двух малышей доставили в больницу из-за чистящего средства
С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику