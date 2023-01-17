Ежегодно 19 января православные отмечают Крещение Господня. Именно в этот день проходит традиционное праздничное богослужение и освящение воды.

Как сообщает начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями аппарата исполкома Казани Ильнур Шакиров, воду будут освещать с 10:00 до 12:00 19 января.

И по традиции, в этот день будет ныряние в прорубь. В Казани для купания в купелях откроют четыре площадки:

Возле Никольской церкви (поселок Красная Горка, улица Приволжская, 32);

Купель на озере Верхний кабан возле кафе «Сокол» (со стороны Фермского шоссе);

Рядом с приходом в честь пророка Илии (поселок Борисково, улица Борисковская 54);

Закрытая купель возле храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (поселок Савиново, улица 5-я Кадышевская).

Все купели оборудуют освещением и торговыми площадками с чаем.

«Я морально отчищаюсь, а соответственно и здоровье укрепляю»

Андрей Степанов - на протяжении 16 лет совершает традиционные купания. По его словам, это не только помогает укрепить ему здоровье, но и ауру отчищает. Андрей убеждён, что душевная чистота она на прямую связана и с физическим здоровьем.

- Окунаться я начал с 10 лет, так как вся моя семья верующая они и мене прививали веру в Бога. Но это не было спонтанно, до этого меня закаляли и укрепляли здоровье. С того времени я ни разу не пропускал купания. Какое бы у меня состояние не было, я всегда осознанно шёл. Лет пять назад со смой случилось так, что прям перед самим обрядом я заболел ангиной, но это не стало помехой. Хотя все меня отговаривали, я пошёл. И какого было моё удивление, когда через пару дней я стал чувствовать себя гораздо лучше и почти был здоров,- рассказывает Андрей.

А для чего ныряете Вы?

- Раньше я не понимал, так как родители говори ли надо. Сейчас же иначе. Со временем я стал замечать, что моё здоровье стало лучше и моральная составляющая тоже. Как- будто груз с плеч сходил. Аура отчищается и здоровье становится крепче. Я морально отчищаюсь, а соответственно и здоровье укрепляю, ведь это всё взаимосвязано,- такого мнения придерживается Андрей.

Стоит ли неподготовленному человек окунаться?

- На мой взгляд, категорически нет. Во-первых, можно заболеть и это как минимум. Во-вторых, это большая нагрузка сердце человека и это надо понимать, не на авось опираться, а трезво оценить своё здоровье и выносливость. Элементарно за некоторое время до церемонии из бани в снег, из снега в баню попрыгать, это уже хоть как-то, но закалит. И перед погружение обязательно разогреться физическими упражнениями,- говорит Андрей.

Также, главное управление МЧС России по Татарстану напоминает гостям и жителям республики о мерах безопасности при крещенских купаниях. Не рекомендуется или запрещается:

• купание без представителей спасательных служб и медицинских работников;

• купание детей без присмотра родителей или взрослых;

• нырять в воду непосредственно со льда;

• загрязнять и засорять купель;

• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

• приводить с собой собак и других животных;

• оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

• подавать крики ложной тревоги;

• подъезжать к купели на автотранспорте;

• рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек;

• купание группой более 3 человек.