Нет никакой инфраструктуры: в Казани благоустроят территорию вдоль Кировской дамбы
Мэрия Казани (Екатерина Красуцкая)
Глава Татарстана Рустам Минниханов вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным осмотрели территорию вдоль Кировской дамбы, на которой планируют провести благоустройство. На данный момент здесь нет инфраструктуры для пеших прогулок, а также н предусмотрено зон отдыха.
Рустам Минниханов поручил Институту развития городов РТ, а также Институту пространственного планирования РТ вместе с мэрией Казани разработать и представить мастер-план развития пространства. Глава Татарстана отметил, что проект должен быть сформирован с соблюдением всех условий зоны Кремля. Помимо этого, Рустам Минниханов обратил внимание, что проект должен также включать в себя инфраструктуру для отдыха на воде. Главным критерием было выделено удобство людей. В планах также разместить объекты для водного отдыха.