Нет никакой инфраструктуры: в Казани благоустроят территорию вдоль Кировской дамбы

В Казани вдоль Кировской дамбы появится новый парк с возможностью отдыха на воде

Глава Татарстана Рустам Минниханов вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным осмотрели территорию вдоль Кировской дамбы, на которой планируют провести благоустройство. На данный момент здесь нет инфраструктуры для пеших прогулок, а также н предусмотрено зон отдыха.

Рустам Минниханов поручил Институту развития городов РТ, а также Институту пространственного планирования РТ вместе с мэрией Казани разработать и представить мастер-план развития пространства. Глава Татарстана отметил, что проект должен быть сформирован с соблюдением всех условий зоны Кремля. Помимо этого, Рустам Минниханов обратил внимание, что проект должен также включать в себя инфраструктуру для отдыха на воде. Главным критерием было выделено удобство людей. В планах также разместить объекты для водного отдыха.