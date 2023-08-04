Несколько домов будут демонтированы: в Казани может появиться новый парк

В Казани на улице Декабристов планируют возвести парк и демонтировать несколько домов

В Казани на улице Декабристов хотят возвести новый парк - информация об этом появилась в сборнике документов мэрии. Комплексному развитию подлежит территория нежилой застройки, площадь которой - 0,7581 га.

Отмечается, что при проведении перепланировки необходимо выполнить качественное благоустройство, предусмотреть размещение инженерных объектов и архитектурную подсветку, а также наличие мусорных контейнеров. Известно, что дома 133е, 133д, 131б и другие будут демонтированы.