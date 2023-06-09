Необходимы высококвалифицированные кадры: в Набережных Челнах построят дома для сотрудников "КАМАЗа"

В 78 микрорайоне Челнов возведут 18-этажные дома для сотрудников КАМАЗа

В Набережных Челнах на публичных слушаниях обсудили проект строительства шести домов в 78 микрорайоне. Стало известно, что они расположатся за Ледовым дворцом "КАМАЗ" на пустыре, который прилегает к гипермаркет "Лента".

Как сообщил руководитель исполкома Айрат Ганиев, на публичных слушаниях обсудили строительство шести высотных домой. Они будут одноподъездные и 18-этажные. Для удобства новых жильцов будут обустроены парковочные места, а также появится благоустроенная дворовая зона, где расположатся детские площадки.

Строительство домов связано с тем, что ПАО "КАМАЗ" требуются дополнительные высококвалифицированные кадры.