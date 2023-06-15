Новости Казани
· Полина Модестова

Необходимо взять кредит: в Казани женщина доверилась мошенникам и потеряла 700 тысяч

Мошенники убедили жительницу Казани взять кредит на 200 тысяч рублей
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Жительница Казани попалась на уловки мошенников и под предлогом перевода денежных средств на "безопасный счет" потеряла около 700 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил звонок от неизвестного абонента, который представился ей сотрудником банка. Мужчина заявил, что от ее имени был оформлен кредит в размере 200 тысяч рублей. Он также отметил, что для пресечения действий мошенников необходимо отправиться в банк и взять кредит на аналогичную сумму.

Во время разговора женщине рассказали, как следует вести себя в банке. Следуя инструкции, пострадавшая оформила кредит на свое имя и перечислила на банковский счет злоумышленников около 700 тысяч рублей. Спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой обмана, после чего обратилась с заявлением к правоохранительным органам.

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