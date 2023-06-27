Необходимо установить дополнительные камеры: в Казани стало больше случаев вандализма

Ильсур Метшин призвал найти виновных в вандализме в парках Казани и установить камеры

Глава Казани, Ильсур Метшин, призвал "проявить профессионализм" и найти виновных в вандализме в парках города. Мэр обратил особое внимание на проблему порчи имущества и краж в парках на аппаратном совещании.

Он отметил, что в этом году случаев вандализма стало больше. К примеру, на бульваре "Ак чәчәкләр" и в парке в Салават Купере не так давно выбили дверь и разрушили общественные туалеты.

Замруководителя Исполкома Игорь Куряжев рассказал о разрисованных в первую же ночь вращающихся скамейках, который были установлены на велопешеходном маршруте вдоль Кремлевской дамбы. На Фестивальном бульваре на улице Декабристов был разбит фонарь.

Глава города отметил, что виновных необходимо наказать, а также поручил установить дополнительные камеры видеонаблюдения в общественных местах, которые позволят следить за порядком и находить нарушителей.