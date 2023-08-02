Необходимо иметь какие-либо достижения: молодые жители Казани могут получить соципотечную квартиру

Молодые жители Казани могут получить квартиру по программе социальной ипотеки

Молодые жители Казани могут получить квартиру по программе социальной ипотеки. Чтобы принять участие в жилищном конкурсе, необходимо иметь какие-либо достижения в сфере молодежной политики, воспитания и образования.

На соципотечную квартиру могут рассчитывать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Заявку будут принимать до 31 августа. Ознакомиться со всеми положениями Молодежного жилищного конкурса РТ, а также критериями, по которым будет осуществляться отбор, задать все интересующие вопросы, можно по ссылке.

Известно, что оргкомитетом конкурса по результатам кампании будут отобраны 49 человек, которые получат ключи от квартир уже в 2023 году.