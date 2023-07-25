Необходима лишь справка: в Казани детям с ОВЗ можно бесплатно арендовать велосипед

На Кремлевской набережной Казани можно бесплатно арендовать велосипед для детей с ОВЗ

В Казани на Кремлевской набережной был организован бесплатный прокат велосипедов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Арендовать адаптированный транспорт можно будет с 10 утра до 20:00.

Велосипед будут давать при наличии справки, которая подтверждает особенности здоровья ребенка. Также необходимо оставить паспорт в качестве залога.

Помимо этого, бесплатный прокат велосипедов организован и в парке жилого района Салават Купере, в Горкинско-Ометьевском лесу, в парке Урицкого, Сосновой роще и в парке Победы. Дополнительную информацию можно получить по номеру +7(843)558-74-18.