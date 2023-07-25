Новости Казани
· Полина Модестова

Необходима лишь справка: в Казани детям с ОВЗ можно бесплатно арендовать велосипед

На Кремлевской набережной Казани можно бесплатно арендовать велосипед для детей с ОВЗ
Необходима лишь справка: в Казани детям с ОВЗ можно бесплатно арендовать велосипед

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

Подписаться в Telegram

В Казани на Кремлевской набережной был организован бесплатный прокат велосипедов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Арендовать адаптированный транспорт можно будет с 10 утра до 20:00.

Велосипед будут давать при наличии справки, которая подтверждает особенности здоровья ребенка. Также необходимо оставить паспорт в качестве залога.

Помимо этого, бесплатный прокат велосипедов организован и в парке жилого района Салават Купере, в Горкинско-Ометьевском лесу, в парке Урицкого, Сосновой роще и в парке Победы. Дополнительную информацию можно получить по номеру +7(843)558-74-18.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Аномальные дожди, затопившие Москву, могут добраться до Татарстана? В Гидрометцентре рассказали к чему готовиться

Интересное в Казани

2 часа назад

Сохраните за собой выход к воде: что делать казанцам, у которых дом стоит на берегу реки

уничтожение тараканов рассчитываться точный

Новости Татарстана

23 часа назад

Ни грамма молока, одна пальма: Роскачество назвало сыр, который не стоит покупать

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

adobe premiere pro обучение в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

На семь градусов выше нормы: в Татарстане в ближайшие дни воздух прогреется почти до 40 градусов

Новости Казани

день назад

Заявления уже можно подавать: открылась запись на регистрацию брака в День города Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

Часть передал муляжами: в Татарстане топ-менеджер задержан за крупную взятку

Лонгриды

день назад

Бюджетников будет меньше на треть: стало известно, сколько участников СВО смогут принять вузы Казани

Новости Казани

2 часа назад

Станет аналогом IKEA: в Казани могут открыть турецкий магазин Kelebek
Новости Казани
5 часов назад

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Важное в РТ

9 минут назад

Спортсмен из России занял третье место в турнире по гольфу

Интересное в Казани

день назад

Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии

Важное в РТ

час назад

Все больше клиентов Волго-Вятского банка открывают бизнес в сфере розничной торговли

Важное в РТ

2 часа назад

Сбер: Индекс потребительской уверенности достиг максимума за 5 лет
Будут подавать иск в суд: в Челнах разбираются с хозяевами установленных не по правилам кондиционеров
Новости Татарстана
4 минуты назад

Будут подавать иск в суд: в Челнах разбираются с хозяевами установленных не по правилам кондиционеров

Важное в РТ

5 часов назад

Клиенты СберСтрахования в первом полугодии 2023 года оформили на 31% больше страховок от клещей

Новости Казани

5 часов назад

Увеличились на четверть: в Казани у муниципальных служащих выросли расходы на зарплату

Важное в РТ

6 часов назад

Как работают безналичные платежи?
Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться