Нехватку водителей в автобусах Казани предложили закрыть дамами

В Казани водителями общественного транспорта могут стать женщины, пишет «Бизнес Онлайн».

Такая идея поможет решить проблему дефицита сотрудников у перевозчиков. В этом уверен первый зампремьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. Заработную плату якобы обещают хорошую.

При этом не хватает рабочих и во многих другим областях — строительство, военно-промышленный комплекс и т.д..

Нигматуллин сообщил, что есть трудности с заработными платами водителей в автобусах Казани. Однако пока что решения этого вопроса не найдены. Именно потому появился запрос на регулирование тарифов.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея.

В больнице Нижнекамска лежат 6 пациентов после укусов змей.

В пресс-службе медучреждения сообщили, что все потерпевшие встретились со змеями в ходе сбора ягод.