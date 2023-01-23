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Не выдержала обиды: в Казани покончила с собой пенсионерка, обманутая мошенниками

Не выдержала обиды: в Казани покончила с собой пенсионерка, обманутая мошенниками

Фото: news.myseldon.com

Сегодня, 23 января, на коллегии МВД Татарстана глава ведомства Артем Хохорин заявил, что мошенники активизировались и начали возвращать старые схемы преступлений. Одно из таких обернулось в Казани трагедией.

Сообщается, что преступники по телефону заявили 74-летней женщине, что ее внучка угодила в ДТП, потребовали срочно дать денег. Женщина отдала им 200 тысяч рублей, но быстро поняла, что ее обманули и сама сообщила в полицию.

"От глубоких переживаний 10 января текущего года пожилая женщина покончила жизнь самоубийством", - сообщил генерал-лейтенант Хохорин.

Всего мошенники за год на несуществующих ДТП и родственниках, в них якобы попавших, заработали около 80 миллионов рублей. А при помощи дистанционных способов похитили более 3 миллиардов рублей в общей сложности.

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