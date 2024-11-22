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В Татарстане 21 ноября произошло смертельное ДТП с участием трактора

Все произошло 21 ноября 2024 года, в 16:25

Госавтоинспекция Татарстана

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В Дрожжановском районе Республики Татарстан, водитель автомобиля ВАЗа, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и влетел в трактор. После случившегося машину откинуло на встречку, где он столкнулся с автомобилем ГАЗ.

Все произошло 21 ноября 2024 года, в 16:25 на 8 км трассы Старое Дрожжаное - Татарские Шатрашаны.

Как итог, пассажир Нивы умер на месте, водитель и еще один пассажир оказались в медицинском учреждении.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Сотрудники Государственной автомобильной инспекция призывают всех участников ДТП соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что состоящей на учете в ПНД челнинке не дали забрать сына у его отца. Об этом рассказали в суде.

Как сказала женщина, в декабре минувшего года мужчина без предупреждения увез их малыша в Сочи и перестал отвечать на звонки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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