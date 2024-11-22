В Татарстане 21 ноября произошло смертельное ДТП с участием трактора

В Дрожжановском районе Республики Татарстан, водитель автомобиля ВАЗа, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и влетел в трактор. После случившегося машину откинуло на встречку, где он столкнулся с автомобилем ГАЗ.

Все произошло 21 ноября 2024 года, в 16:25 на 8 км трассы Старое Дрожжаное - Татарские Шатрашаны.

Как итог, пассажир Нивы умер на месте, водитель и еще один пассажир оказались в медицинском учреждении.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Сотрудники Государственной автомобильной инспекция призывают всех участников ДТП соблюдать правила дорожного движения.

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