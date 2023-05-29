Татарстан не попал в ТОП-15 регионов РФ по благосостоянию семей

Республика Татарстан не попала в число 15 лучших регионов России по уровню благосостояния семей. Татарстан оказался на 16-м месте.

Исследование провели эксперты РИА Новости. И выводы не слишком радужные: в обычной татарстанской семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных необходимых трат остается только 45,5 тысяч рублей.

Лучшим регионом страны по данному показателю стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там у такой же семьи с двумя детьми после трат на минимум остается 118 тысяч рублей. Вторую строчку рейтинга заняла Москва, остаток там составил 89,6 тысячи рублей.

Также в топе оказались Сахалин и Ханты-Мансийский округ, Петербург, Магадан, Якутия и Чукотка, Краснодарский край. Лучше, чем в Татарстане, живут также тюменские, иркутские, кемеровские семьи и мурманчане.

Однако есть в России места, где семьям еще тяжелее: так, всего 10 тысяч и менее остается после необходимых трат у семей в Чечне, Калмыкии, Дагестане, Ивановской и Псковской областях.

