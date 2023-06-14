"Не хватает офисов в центральной части России": ЮАР планирует открыть офис в Казани

Южно-Африканская Республика планирует открыть офис в Казани для развития торговли

Южно-Африканская Республика для развития торговли и инвестиционного сотрудничества планирует открыть офисы в Казани и Екатеринбурге, о чем рассказал посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука "Известиям".

С его слов, на данный момент ЮАР представлена в Санкт-Петербурге и Владивостоке, однако, для распространения продукции по всей России, не хватает офисов в центральной ее части.

Помимо этого, ЮАР на данный момент ждет решения российской стороны по прямым рейсам из Москвы и Санкт-Петербурга в Кейптаун и Йоханнесбург. Такая мера могла бы помочь развитию торговли и туризма. Однако, он отметил что пока что понимания по срокам нет.