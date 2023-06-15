Научитесь определять пернатых: в парке Казани пройдет орнитологическая экскурсия

В парке Казани «Савиновский» 17 июня пройдет орнитологическая экскурсия

В парке "Савиновский" 17 июня эксперт в области изучения птиц Артур Дегтярев проведет орнитологическую экскурсию.

"Савиновский" является будущим парком "Стратегии развития Казанки". Здесь обитают краснокнижные птицы - от кряквы до белой лазоревки и большой выпи. Участники экскурсии смогут познакомиться с пернатыми, увидеть, чем они занимаются, а также научат определять их вид по песне.

Начало экскурсии в девять часов утра, всех желающих ждут у шлагбаума на пересечении улиц Чуйкова и Гаврилова. Необходимо одеться по погоде и взять с собой бинокль. Регистрироваться на мероприятие не нужно.