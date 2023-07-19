«Научат танцу татар-мишар»: в Казани пройдет мастер-класс в рамках проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт»

На очередном занятии проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт» жителей Казани научат танцу татар-мишар

На набережной озера Кабан завтра, 20 июля, жители и гости Казани смогут познакомиться с танцем татар-мишар. Участники занятия проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт» смогут посетить мастер-классы и насладиться живой музыкой.

Программа «Типтереп бию»начнется с перфоманса танцоров. После этого планируется знакомство с народным звучанием, особенностями национальной одежды и танца мишар, а также танцевальные игры.

Мастер-классы пройдут в игровом формате под руководством профессиональных танцоров. Начало в 18:00 на площадке со стороны улицы Ш. Марджани под парковкой театра имени Г. Камала.