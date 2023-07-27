«Направят 413 млн рублей»: в Казани построят магистральный тепловод от Казанской ТЭЦ-1 до котельной «Горки»

В Казани на тепловод от ТЭЦ-1 до котельной «Горки» направят 413 млн рублей

АО «Татэнерго» выделило 413 миллиона рублей на строительство магистрального тепловода №5 от Казанской ТЭЦ-1 до котельной «Горки». Срок выполнения работ - до 31 октября 2023 года, информация об этом появилась на портале госзакупок.

Цель проекта - создание технической возможности подключения новых площадок в районе улиц Даурской, Аделя Кутуя, Родины. Об этом говорилось на энергофоруме в Казани. В данном случае речь идет о застраивании 379 га земли. Протяженность нового тепловода - 9,1 километра, а срок реализации проекта - 2024-2025 годы.

На сайте АО «Татэнерго» говорилось, что до начала отопительного сезона 2024-2025 будет реализована первая очередь проекта от котельной «Горки» до пересечения с улицами Даурская - Гвардейская в целях обеспечения тепловой энергией жилых объектов тепловой мощности до 60 Гкал/ч. Отмечается, что первую очередь планируют реализовать за счет собственных средств предприятия, а также с учетом включения проекта в региональную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы.