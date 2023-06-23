Направят 12 миллионов: в Казани пройдет общегородской выпускной

Общегородской выпускной в Казани проведут за 12 млн рублей в июле 2023 года

В Казани будет проведет общегородской выпускной. Пока что не была определена точная дата, но уже известно, что на зрелищно-развлекательную программу будет выделено 12 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Известно, что деньги на программу направит город, а заказчиком является комитет по делам детей и молодежи. Заявки на участие можно подать до 30 июня. Подрядчик будет выбрал 4 июля.

Требования к программе в документе не приписываются. Неизвестна не только точная дата, но и место проведение, будут ли хедлайнеры и какие мероприятия запланированы. Напомним, что вручение аттестатов в школах будет проходить уже на этой неделе.

В прошлом, 2022, году выпускной проводили на Кремлевской набережной 29 июня. Его посетили больше шести тысяч школьников из 164 общеобразовательных учреждений. Перед ребятами выступила Анет Сай и группа Gayazovs$Brothers.