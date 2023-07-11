"Написал рапорт об увольнении по собственному": уволился глава следкома Казани

Глава отдела следкома Казани уволился

Глава следственного отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Марсель Мустафин покинул свою должность, сообщает "БИЗНЕС Online", ссылаясь на собственный источник.

Как стало известно порталу, Мустафин написал рапорт об увольнении по собственному желанию, после чего пошел на понижение - следователем по особо важным делам Зеленодольского отдела СКР. После этого, возможно, Мустафин переведется на службу в Нижегородскую область.

С этого понедельника, 10 июля 2023 года, Приволжский отдел следственного комитета возглавил Эдуард Закиров. На данный момент он является исполняющим обязанности. До этого он восемь лет руководил Арским межрайонным следственным отделом.