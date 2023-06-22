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Наиболее востребованы в республике: был опубликован список профессий, нуждающихся в специалистах

Минтруда Татарстана опубликовало список самых востребованных профессий в республике
Наиболее востребованы в республике: был опубликован список профессий, нуждающихся в специалистах

Яна Лаукшина

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На пресс-конференции глава министерства труда Татарстана Эльмира Зарипова отметила нехватку программистов, а также заявил, что сейчас рынок труда в России стремительно меняется, что особенно заметно по IT-отрасли. Она также назвала наиболее востребованные профессии в республике.

На первом месте оказался водитель автомобиля. Сейчас свободны 2 335 вакансий. Соискателю в среднем предлагают 38 504 рубля. На втором месте оказался инженер, свободных вакансий по специальности - 1 211. Средняя зарплата - 41 370 рублей. А вот на третьем - врач. Свободных вакансий - 741, а вот средняя зарплата специалиста составит 41 319 рублей.

Дальше по востребованности идут такие специальности как медсестра, электрогазосварщик, штукатур, арматурщик, каменщик и программист.

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