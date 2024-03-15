Над Казанью два дня подряд летают президентские самолеты

14 марта, в Казани был замечен еще один самолет из летного отряда «Россия». Согласно данным Flightradar, Ил-96-300 с бортовым номером RA-96014 отправился из Москвы примерно в 9:26 утра по московскому времени. Пролетев два часа, самолет прибыл в Уфу, где совершил несколько кругов, уже через час он находился в Лаишевском районе Татарстана. После нескольких оборотов, он вернулся в Москву.



Тот же самолет ранее, 12 марта, выполнил полет из Москвы в Новосибирск и вернулся. Согласно данным портала FlightAware, 5 марта он летал из Сочи в Элисту, 2 марта — из Сочи в Волгоград, а также совершал рейсы в Турцию и обратно.

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Самолет принадлежал авиакомпании KrasAir и прошел восстановительный ремонт. В настоящее время он часто присутствует рядом с судном №1, на котором перемещается президент России.



Стоит отметить, что другой Ил-96 с бортовым номером RA-96017 выполнил аналогичный маршрут над Уфой и Казанью в среду, 13 марта. По неофициальной информации, на этом самолете ранее летал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, ранее Владимир Путин поблагодарил Чернышенко за «Игры будущего».