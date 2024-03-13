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Над Казанью кружил правительственный самолет со «шпионским» прошлым

Над Казанью кружил правительственный самолет со «шпионским» прошлым

vedomosti.ru

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Над Казанью пролетал российский самолет Ил-96, входящий в состав президентского воздушного флота «Россия». Согласно данным Flightradar, этот лайнер вылетел из Москвы, достиг Уфы, но затем вернулся в столицу. Отправление состоялось ровно в 9:00 утра по местному времени, и самолет провел в воздухе не менее 5 часов. Пролетев над Казанью и Лаишевским районом несколько раз, над Уфой он совершил три круга.

Автор фото: Flightradar

Ил-96 с регистрационным номером RA-96017 был назван в честь знаменитого советского конструктора Михаила Решетнева, одного из основоположников космонавтики в СССР. По неофициальной информации, на этом самолете часто летает глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. В 2018 году этот самолет использовался для перевозки чиновника в Берлин для участия в переговорах, касающихся Минских соглашений.

За 2021 год «Михаил Решетнев» попал в центр двух дипломатических инцидентов. Весной он эвакуировал 18 сотрудников российской дипломатической миссии, что стало поводом для обвинений от Чехии в связях с российскими спецслужбами ГРУ и СВР. Впоследствии экипаж совершил инцидент, нарушив воздушное пространство Эстонии.

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