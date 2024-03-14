Владимир Путин поблагодарил Чернышенко за «Игры будущего»

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

По словам лидера государства, он не скрывал своего позитивного отношения к ситуации и стремился к тому, чтобы как молодежь, так и гости получили удовольствие от общения. Несмотря на это, он относился к событию как к легкой, современной развлекательной программе, и только впоследствии осознал, что оно приобрело серьезный характер.

После этого он выразил желание поблагодарить всех, кто занимался организацией и проведением «Игр будущего», и выразил намерение отметить лиц, отвечавших за координацию этой работы, включая главу правительства, Михаила Мишустина.

Напомним, что до проведения турнира, Чернышенко сообщил об ажиотажном спросе на билеты на Игры Будущего в Казани.