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Набрали максимальный балл: в Татарстане шесть выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

Шесть выпускников из Татарстана в 2023 году сдали ЕГЭ на 200 баллов
Набрали максимальный балл: в Татарстане шесть выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

Екатерина Елисеева

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В Татарстане шесть выпускников получили на ЕГЭ 200 баллов, о чем сообщили в минобрнауки республики.

У двоих ребят стобалльные результаты по русскому языку и литературе, а еще у четверых - по химии и биологии.

Известно, что такие отличные результаты в 200 баллов получили выпускники многопрофильного лицея №170 Ново-Савиновского района Казани, Муслюмовской гимназии, лицея №35 Нижнекамска и лицея №1 Чистопольского муниципального района.

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