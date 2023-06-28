Набрали максимальный балл: в Татарстане шесть выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

Шесть выпускников из Татарстана в 2023 году сдали ЕГЭ на 200 баллов

В Татарстане шесть выпускников получили на ЕГЭ 200 баллов, о чем сообщили в минобрнауки республики.

У двоих ребят стобалльные результаты по русскому языку и литературе, а еще у четверых - по химии и биологии.

Известно, что такие отличные результаты в 200 баллов получили выпускники многопрофильного лицея №170 Ново-Савиновского района Казани, Муслюмовской гимназии, лицея №35 Нижнекамска и лицея №1 Чистопольского муниципального района.