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На улице Назарбаева в Казани произошло ДТП

Отечественная легковушка проехала на красный си...

Татарстан 24

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На ул. Назарбаева в региональной столице Татарстана случилась авария при участии Volkswagen и «Лады». Об этом рассказали на телеканале "Татарстан 24".

Как сообщила водитель иностранного автомобиля, отечественная легковушка проехала на красный сигнал светофора, с ул. Павлюхина в сторону ул. Салимжанова.

К счастью, потерпевших нет, вот только машины получили серьезные повреждения и теперь они не могут отправиться в путь. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

Ранее мы писали о том, что 2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охраннику казанского автовокзала.

Двое 19-летних молодых людей приняли решение провести свой вечер на Восточном вокзале в Казани. Парни находились в нетрезвом состоянии, громко кричали, матерились и раздражали пассажиров. Об этом рассказали в Росгвардии Татарстана. В ситуацию решил вмешаться 71-летний охранник....

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