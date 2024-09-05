На улице Назарбаева в Казани произошло ДТП

На ул. Назарбаева в региональной столице Татарстана случилась авария при участии Volkswagen и «Лады». Об этом рассказали на телеканале "Татарстан 24".

Как сообщила водитель иностранного автомобиля, отечественная легковушка проехала на красный сигнал светофора, с ул. Павлюхина в сторону ул. Салимжанова.

К счастью, потерпевших нет, вот только машины получили серьезные повреждения и теперь они не могут отправиться в путь. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

Ранее мы писали о том, что 2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охраннику казанского автовокзала.

Двое 19-летних молодых людей приняли решение провести свой вечер на Восточном вокзале в Казани. Парни находились в нетрезвом состоянии, громко кричали, матерились и раздражали пассажиров. Об этом рассказали в Росгвардии Татарстана. В ситуацию решил вмешаться 71-летний охранник....