В Татарстане из-за лопнувшего колеса погиб 21-летний водитель «Hyundai Solaris»

В Республике Татарстан на 5 км трассы Бугульма — Уральск случилось жуткое дорожное происшествие.

По информации ГАИ по РТ, примерно в 09:30 утра у 53-летнего мужчины, который был за рулем эвакуатора «Mercedes», лопнуло колесо, из-за чего он оказался на встречке и влетел в «Hyundai Solaris».

За рулём легкового авто был 21-летний парень. К сожалению, он умер на месте аварии. Водитель эвакуатора был доставлен в местную больницу.

Ранее мы писали о том, что 2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охраннику казанского автовокзала.

Двое 19-летних молодых людей приняли решение провести свой вечер на Восточном вокзале в Казани. Парни находились в нетрезвом состоянии, громко кричали, матерились и раздражали пассажиров. Об этом рассказали в Росгвардии Татарстана. В ситуацию решил вмешаться 71-летний охранник....