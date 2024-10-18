На трассе Казань-Шемордан 17 октября произошло смертельное ДТП

17 октября 2024 года, на 22 километре трассы «Казань-Шемордан» случилось жуткое дорожное происшествие. 18-летний водитель Лады, по предварительной информации, наехал на металлическое ограждение и вылетел в кювет.

Как итог, водитель и 18-летний пассажир оказались в медицинском учреждении, где через некоторое время, к несчастью, второй скончался.

Сотрудники Государственной автомобильной инспекции МВД по Татарстану призывают соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что 17-летний подросток насмерть сбил 68-летнюю женщину в Татарстане. Водителя забрала карета скорой медицинской помощи. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. Позже парня доставили в больницу. Появились новые подробности смертельного дорожного происшествия в поселке Борисоглебское.