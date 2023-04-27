На программу развития туризма в Казани до 2027 года планируют потратить почти 300 миллионов рублей

В Казани местные власти утвердили программу развития туризма на период с 2023 по 2027 год, ее цель - сделать туризм в Казани конкурентоспособным. На это будет потрачено 299,3 миллиона рублей, такая сумма значится в постановлении исполкома столицы Татарстана.

На выделяемые деньги планируется увеличить объем туристических услуг, сделать их разнообразными, повысить уровень узнаваемости Казани не только среди российских туристов, но и на международном уровне.

К 2027 году власти ставят цель увеличить турпоток до 5 миллионов человек в год, а среднегодовую загрузку местных гостиниц до 10%, увеличить число повторно приезжающих туристов до 70%. А в отрасли число работников увеличится на 25%.

84,5 миллиона выделят из бюджета города, 217,7 миллиона привлекут из других источников.