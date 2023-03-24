На прилавках вновь появилось Cafe Pele: готовы ли жители Казани отдать 500 рублей за легендарный "привет из 90-х"

В Казани в магазинах вновь начали продавать Cafe Pele: сколько стоит легендарный напиток

Воспоминания о советских продуктах у всех разное, кто-то вспоминает чёрную икру «за копейки», мороженное, которое покупали килограммами, а кто-то блюда из картошки с капустой. Но каждый помнит про Yupi, Zuko, шоколадное масло, кофе Pele и многое другое.

В эту эпоху появились те легендарные продукты, о которых сейчас вспоминают с ностальгией. А многие бы и «душу отдали», чтобы ощутить вкус «того самого» лимонада из автомата.

Но спустя долгие годы, некоторые товары вновь приходят на наш рынок. Например, кофе Pele. Вот только теперь оно стоит ни 6 рублей, а 460 за 200 грамм, что достаточно дорого.

А вот готовы ли люди покупать это кофе ради воспоминаний? И почему оно столько стоит?

«Почему оно столько стоит? Тут ответ очевиден, во-первых, оно имеет определённый репутационный капитал. Когда мы не знали про более качественные марки кофе, то их не брали. А про Pele знали все и его брали, несмотря на качество. Во-вторых, сейчас компания тестирует рынок, и поэтому поставила такую цену. Pele проверяется на конкурентоспособность. Если тестовый режим «ностальгии» не пройдёт проверку, то цена поменяется. А так, я бы просто ради интереса попробовал «вкус детства», поменялся он или нет», - говорит ведущий экономист Татарстана Ирек Галямов.

«В моё время, Pele считалось очень некачественным кофе. А в коробках он него моя мама хранила швейные принадлежности. Сейчас сложно сказать о качестве того Pele, которое появилось, ведь раньше такое кофе было растворим, а сейчас же оно идёт сублимированным. Но за 500 рублей я бы не стал покупать, учитывая воспоминания. Хотя ради интереса и ностальгии, может, и взял бы попробовать», - рассказывает Рашид, житель Казани.

«Раньше было кофе в стеклянной упаковке – CACIOE. И это было роскошью, так как все остальные банки были жестяные. Я бы лучше воскресила то, которое было в стеклянной упаковке и тоже из Бразилии. Вот его бы точно купила, А PEPE нет, так как это была сплошная химия, как и Yupi», - делится своим мнением Венера, жительница Татарстана.

Но кроме кофе из СССР в наши дни пришли Yupi, Zuko и жвачки LoveIs.

«Импортная газировка тогда стоила дорого. И на праздники или застолья всегда растворяли Yupi и Zuko. Они имели очень химозный запах и вкус, а Yupi ещё и язык красило. Конечно, нас детей это забавляло и мы даже не думали о том, насколько это вредно. К слову, Yupi всегда было дешевле Zuko. Zuko имело более высокую репутацию, но и стоило дороже. Тем не менее Zuko чаще было на всяких праздниках. Честно, вот сейчас бы я всё равно его купил, чтобы вспомнить тот процесс приготовления и химозный вкус», - рассказывает Тимур.

Стоит отметить, что для тех, кто хочет ностальгии, можно заказать целый бокс с различными сладостями из 90-ых. Цена на них варьируется от 1000 до 7000 рублей, в зависимости от наполнения.

Да и мода 90-также всё больше попадает в нашу жизнь. Джинсы клёш, одежда из вельвета. Ретро- фильмы или кинотеатр под открытым небом, который можно посетить на машине.