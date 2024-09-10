На первом домашнем матче «Ак Барса» 14 сентября выступят The Hatters

Перед игрой казанского клуба «Ак Барс» на сцену Татнефть Арены выйдут The Hatters. Об этом рассказал местный хоккейный клуб в Телеграме.

Участники группы окажутся на льду перед игрой с магнитогорским клубом «Металлург». Все начнётся в 15:45, однако игроки призывают местных жителей и гостей города прийти чуть раньше.

Напомним, что в первых 3 матчах сезона казанская команда выиграл только 1 раз — «барсы» обыграли команду «Торпедо» из Нижнего Новгорода по буллитам. Известно, что казанцы уступили омскому «Авангарду» со счётом 4:1 и еще «Салавату Юлаеву».

Ранее мы писали о том, что 100 билетов на тренировку группы Этери Тутберидзе купил казанец Тимур Усманов.

Об этом рассказал диктор в ходе мероприятия, которое идет в центре фигурного катания известного тренера в Москве. Примечательно, что цена за один билет - 10 000 рублей.