100 билетов на тренировку группы Этери Тутберидзе купил казанец Тимур Усманов

Целых 100 билетов на тренировку к Этери Тутберидзе приобрел казанец Тимур Усманов.

Стало известно, что все купленные билеты мужчина раздал деткам из малообеспеченных семей, пишет sport24.

Об этом рассказал диктор в ходе мероприятия, которое идет в центре фигурного катания известного тренера в Москве.

Примечательно, что цена за один билет - 10 000 рублей. Всего на продажу было выставлено 488 билетов, к началу проведения занятий оставалось 159 билетов.

Не так давно команда Тутберидзе рассказала, что некоторая часть вырученных денег от тренировки пойдет на погашение долга матери фигуристки Арины Парсеговой перед академией Е. Плющенко.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя Алина Загитова показала кадры с шоу «Хранители времени». Не так давно девушка сообщила, что планирует распространить географию шоу и провести его в Москве, и в других субъектах страны.