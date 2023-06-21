"На месте работают специалисты": в Казани из-за повреждения сети встали трамваи и троллейбусы

В центре Казани из-за повреждения сети 21 июня остановили движение трамваев и троллейбусов

В пресс-службе МУП "Метроэлектротранс" сообщили, что в центре Казани, на пересечении улиц Тукая и Татарстан, произошло повреждение контактной сети, из-за чего было временно приостановлено движение ряда троллейбусов и трамваев.

Сообщается о приостановке движения трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 5 и 5а, а также троллейбусных маршрутов №3 и 5. На месте происшествия уже работают специалисты аварийной службы МУП "Метроэлектротранс". Жителей города просят заранее продумать маршрут с учетом случившегося. Причина повреждений не указывается.