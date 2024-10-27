На башне Сююмбике в Казани отреставрируют полумесяц

Башню Сююмбике в региональной столице Республики Татарстан, могут отреставрировать. Об этом говорится в документе, который есть на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Специалисты планируют укрепить основание фундаментов, восстановить кирпичную кладку, провести очистку перекрытий и лестниц, а также поменять настил полов и лестничных клеток.

Кроме того, эксперты отреставрируют полумесяц на башне, заменят входы с оконными рамами, а также проведут покраску металлических ворот.

Ранее мы писали о том, что тренер и хореограф Бетина Попова считает, что не стоит выделять деньги на шоу 22-летней Алины Загитовой. Напомним, олимпийская чемпионка Загитова направила заявку на грант в 74,8 млн рублей на проведение своего нового шоу. А вот тренер Максим Траньков не видит в этом чего-то плохого.