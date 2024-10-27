Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

На башне Сююмбике в Казани отреставрируют полумесяц

Специалисты планируют укрепить основание фундам...

Рассказов Александр Сергеевич

Подписаться в Telegram

Башню Сююмбике в региональной столице Республики Татарстан, могут отреставрировать. Об этом говорится в документе, который есть на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Специалисты планируют укрепить основание фундаментов, восстановить кирпичную кладку, провести очистку перекрытий и лестниц, а также поменять настил полов и лестничных клеток.

Кроме того, эксперты отреставрируют полумесяц на башне, заменят входы с оконными рамами, а также проведут покраску металлических ворот.

Ранее мы писали о том, что тренер и хореограф Бетина Попова считает, что не стоит выделять деньги на шоу 22-летней Алины Загитовой. Напомним, олимпийская чемпионка Загитова направила заявку на грант в 74,8 млн рублей на проведение своего нового шоу. А вот тренер Максим Траньков не видит в этом чего-то плохого.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

В Казани жители ЖК «Светлая долина» жалуются на агрессивных подростков

Интересное в Казани

день назад

Гастрономическое удовольствие в центре города: редакция рекомендует, где вкусно поесть в Казани

как бороться с клопами в доме

Новости Казани

день назад

Гостиницы около моста «Миллениум» все-таки не открыли к саммиту БРИКС

Интересное в Казани

2 дня назад

Новостройка или вторичное жилье: рассказываем, что выгоднее покупать в Казани в 2024 году?

ремонт стиралки бош в Москве

Новости Татарстана

21 час назад

Жителей Татарстана осудят за мошенничество на 67 млн рублей

Лонгриды

день назад

«Это безоговорочный успех»: в Казани завершился саммит БРИКС

Новости Казани

22 часа назад

В Казани частично ограничат движение на улице Рихарда Зорге до конца года

Новости Татарстана

4 часа назад

Попова считает, что не стоит выделять деньги на шоу 22-летней Алины Загитовой

Новости Татарстана

2 часа назад

Автомобилист погиб, столкнувшись с легковушкой на трассе в Сармановском районе
Новости Казани
3 дня назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Татарстана

17 минут назад

В Нижнекамске выпал первый снег

Интересное в Казани

день назад

Казанский предприниматель Матвей Северянин помогает коллегам создавать Телеграм-каналы под ключ, и вот отзыв одного из них: «Не думал, что у меня в республике СТОЛЬКО клиентов!»

Новости Татарстана

37 минут назад

Движение по Вознесенскому тракту откроется к 10 ноября

Новости Татарстана

57 минут назад

В Татарстане 26 октября машины столкнулись лоб в лоб
В 2 районах Казани высадят 3878 деревьев
Новости Казани
3 часа назад

В 2 районах Казани высадят 3878 деревьев

Новости Казани

час назад

На башне Сююмбике в Казани отреставрируют полумесяц

Новости Казани

2 часа назад

Посол Казахстана Абаев похвалил саммит БРИКС в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане ожидается дождь со снегом и +7 градусов
Последний рывок и в пляс! Показываем, как казан...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Последний рывок и в пляс! Показываем, как казанцы будут праздновать новогодние корпоративы 2024-2025