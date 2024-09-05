Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Мужчина с винтовкой напугал казанцев

На ролике можно увидеть, как неизвестный соверш...

Регион116 Казань | Region116 Kazan

Подписаться в Telegram

В региональной столице Татарстана на ул. Дубравной мужчина, по предварительной информации, с оружием в руках напугал жителей многоэтажного здания. Свидетели выложили видео в соцсетях.

На ролике можно увидеть, как неизвестный совершенно спокойно гуляет по двору, вероятно, с винтовкой. Он пару раз выстрелил в кусты и деревья. Причина таких похождений сейчас неизвестна. Сведений о потерпевших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали о том, что 2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охраннику казанского автовокзала.

Двое 19-летних молодых людей приняли решение провести свой вечер на Восточном вокзале в Казани. Парни находились в нетрезвом состоянии, громко кричали, матерились и раздражали пассажиров. Об этом рассказали в Росгвардии Татарстана. Когда охранник сделал парня замечание....

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Список самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

через какой срок можно делать дезодорацию квартиры от запаха после травли клопов?

Новости Казани

22 часа назад

«112»: 22 измученных пенсионеров спасли из дома престарелых в Казани

Гид по скидкам Казани

4 дня назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

аргонная сварка екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Дебошир разнес несколько магазинов в Набережных Челнах

Новости Казани

день назад

Утром 3 сентября «Камаз» врезался в казанский трамвай

Новости Казани

день назад

22-летняя Алина Загитова показала кадры с шоу «Хранители времени»

Новости Казани

день назад

В Казани похитили девушку без обуви

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане через суд женщину заставили извиниться перед 2 медиками
Новости Казани
19 часов назад

Бывшего мужа Нюши и экс-чиновника из Казани Сивова подозревают в мошенничестве

По данным источника, экс-супруг певицы обманул ...

Новости Казани

10 минут назад

Мужчина с винтовкой напугал казанцев

Новости Казани

час назад

В Казани с 5 по 20 сентября ограничат движение по нескольким улицам

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане из-за лопнувшего колеса погиб 21-летний водитель «Hyundai Solaris»

Новости Татарстана

17 часов назад

Парень с переломом бедра на костылях поднимался на 2 этаж в поликлинике Челнов
Жара вернется в Татарстан уже 6 сентября
Новости Татарстана
30 минут назад

Жара вернется в Татарстан уже 6 сентября

Новости Казани

17 часов назад

Казанский «Ак Барс» перенесет 5 матчей в октябре из-за саммита БРИКС

Новости Казани

17 часов назад

В Казани прикрыли нелегальный пансионат для стариков

Новости Казани

19 часов назад

2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охраннику казанского автовокзала
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
В Челнах взорвалась машина
Новости Татарстана
12 часов назад

В Челнах взорвалась машина