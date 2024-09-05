Мужчина с винтовкой напугал казанцев

В региональной столице Татарстана на ул. Дубравной мужчина, по предварительной информации, с оружием в руках напугал жителей многоэтажного здания. Свидетели выложили видео в соцсетях.

На ролике можно увидеть, как неизвестный совершенно спокойно гуляет по двору, вероятно, с винтовкой. Он пару раз выстрелил в кусты и деревья. Причина таких похождений сейчас неизвестна. Сведений о потерпевших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали о том, что 2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охраннику казанского автовокзала.

Двое 19-летних молодых людей приняли решение провести свой вечер на Восточном вокзале в Казани. Парни находились в нетрезвом состоянии, громко кричали, матерились и раздражали пассажиров. Об этом рассказали в Росгвардии Татарстана. Когда охранник сделал парня замечание....