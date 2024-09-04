2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охраннику казанского автовокзала

Двое 19-летних молодых людей приняли решение провести свой вечер на Восточном вокзале в Казани. Парни находились в нетрезвом состоянии, громко кричали, матерились и раздражали пассажиров. Об этом рассказали в Росгвардии Татарстана.

Когда 71-летний охранник отругал мальчиков, они накинулись на него и сильно избили. В результате, потерпевшего доставили в медицинское учреждение. У охранника диагностированы: ушиб головного мозга и перелом кости черепа. Парней задержали сотрудники полиции и завели на агрессоров уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Казани похитили девушку без обуви и увезли ее на машине в неизвестном направлении. Не так давно стало известно, что местная жительница, которую украли в региональной столице Татарстана, в момент похищения была со своим парнем. Догнать машину ее приятели не смогли и вызвали сотрудников полиции.