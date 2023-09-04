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Можно заказать автоцистерны: в одном из районов Казани на сутки отключат воду

В Советском районе Казани 5 сентября на сутки отключат водоснабжение
Можно заказать автоцистерны: в одном из районов Казани на сутки отключат воду

Анастасия Подгорная

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Жители Советского района Казани останутся без водоснабжения на некоторое время. Связано это с проведением работы по перевозке водопровода.

Сообщается, что воды не будет с 9 час утра 5 сентября и до 9 часов утра 6 сентября в домах, расположенных по следующим адресам:

  • улица Искра, 1/151, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1; 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 23а;
  • улица Н.Ершова, 54, 56, 56/1, 58, 62г корп.1;
  • улица Октябрьский городок, 1/106, 1/112, 1/151;
  • улица П.Лумумбы, 1/111, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23 корп.1; 26, 28, 28а, 28б, 29, 30, 30 корп.1; 31, 34, 37, 39, 41, 41 корп.1; 41а/1, 57.

В мэрии города отметили, что жители вышеуказанных домов могут заказать автоцистерны по номеру +7(843)231-62-60.

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