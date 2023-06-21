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· Полина Модестова

Можно подарить дом: в Казани пройдет акция "Лапы дружбы", где все желающие смогут обзавестись собакой

В Казани можно будет обрести забрать домой собаку на акции "Лапы дружбы"
Можно подарить дом: в Казани пройдет акция "Лапы дружбы", где все желающие смогут обзавестись собакой

pixabay

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В Казани в парке "Крылья Советов" 25 июня будет проходить благотворительная акция "Лапы дружбы". Жители города смогут познакомиться с собаками из городских приютов, а также взять домой понравившегося питомца.

Мероприятие начнется в 11 часов и продлится до 15:00. На площадке для выгула собак в это время будет работать ветеринар, а также кинолог, которые проведут консультацию всем желающим.

В рамках акции организуют также сбор корма, амуниции, наполнителей, ветоши и пеленок. Принимать их будут на "столе добра".

Благотворительную акцию проводят в Казани уже третий год В прошлый раз 20 собак обрели дом и любящих хозяев.

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