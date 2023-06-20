Может передать каждый: в Казани пройдет сбор подарков на Сабантуй

В Казани 23 июня пройдет сбор подарков на Сабантуй

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рассказала, что 23 июня состоится сбор подарок к Сабантую в Казани. Она отметила, что по центральным улицам города будут двигаться семь заряженных повозок, которые примут дары от жителей и гостей столицы республики.

Повозки проеду по четырем основным маршрутам. Первый - от площади Первого мая по Баумана до тетра Камала. Здесь подарки будут переданы раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Второй - от театра оперы и балета имени Джалия по Пушкина и также до театра имели Камала. Здесь подарки соберут от Конгресса татар, Госсовета РТ, министерств, КНИТУ-КАИ и ведомств.

Третий маршрут начнется у комплекса "Туган Авылым" и пройдет до театра Камара, а последняя повозка поедет от Старо-Татарской слободы по Каюма Насыри и до театра.

Сбор закончится примерно в 12:30 возле театра имени Камала, где будет проведен концерт. Подарки станут призами для лучших батыров на главной площади Сабантуя в Мирном. Отмечается, что подарка жители города могут передать в любом месте.