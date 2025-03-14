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Мошенники все еще чаще всего звонят татарстанцам от имени банков, операторов и правоохранителей

Мошенники чаще представляются сотрудниками банка

Пресс-служба "МТС"

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Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, исследовала схемы интернет-мошенничества, с которыми сталкивались татарстанцы и жители других российских регионов в 2024 году. Опрос показал, что жителям Татарстана и Поволжья мошенники чаще всего все еще звонят от имени служб безопасности банков (26,8%), телеком-операторов (23,9%) и силовых ведомств (13,8%).

Мошенники за последний год также часто выдавали себя за представителей различных государственных органов и муниципальных служб (11,9% случаев), администраций соцсетей (11,5% звонков) или сотрудников Почты России (4,7% случаев).

В 31,6% случаев злоумышленники пытались выманить у пользователей логины, пароли и смс-коды от онлайн-сервисов (госуслуг, онлайн-банкинга, аккаунтов в соцсетях и т.п.). Примерно так же часто (30,6%) их интересовали персональные данные граждан (адреса, телефоны, паспортные данные), а в 24,6% случаев – платежная информация (данные банковских карт, коды подтверждения операций и прочее).

Почти 60% респондентов сообщили, что им удалось распознать мошеннические схемы. Среди тех, кого мошенникам все же удалось обмануть, 18,1% подверглись шантажу с использованием утекших персональных данных, 17,6% временно или безвозвратно утратили доступ к аккаунтам в важных сервисах, а 4,5% остались без хранившихся на счетах денежных средств.

Почти четверть опрошенных не стала предпринимать каких-либо действий для того, чтобы снова не стать жертвами мошенников. Однако большинство россиян провели «работу над ошибками»: 45% подключили дополнительную защиту, например, антиспам, двухфакторную аутентификацию. Еще 15% стали читать больше экспертных материалов по вопросам киберграмотности, и лишь 1% граждан записалсись на специализированные курсы по повышению знаний в области цифровой безопасности.

Андрей Дугин, руководитель центра сервисов кибербезопасности компании RED Security: «Из проведенного нами опроса видно, что несмотря на активную работу государства и правоохранительных органов по защите граждан от цифрового мошенничества, число людей, все еще попадающихся на удочку злоумышленников, остается довольно высоким. В этом вопросе значимую роль может сыграть бизнес, который с каждым годом все ощутимее страдает от мошеннических атак на своих сотрудников и вынужден вкладываться в повышение киберграмотности персонала. Причем если крупные компании уже не первый год занимаются этим вопросом, то в ближайшем будущем мы ожидаем рост востребованности решений по повышению киберграмотности сотрудников со стороны среднего и малого бизнеса. Таким образом бизнес может ощутимо повысить уровень осведомленности граждан в борьбе с мошенничеством».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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