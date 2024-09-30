В 13 школах РТ нашли кишечную палочку и стафилококк

В 2023 году сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали в школьных столовых РТ 1870 нарушений. Кишечную палочку или стафилококк были в 13 учреждениях. Всего эксперты проверили около 1500 школ и 77 поставщиков. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора Татарстан Марина Патяшина.

В 2024 году в столовых школ не обнаружили серьезных нарушений, из-за которых следовало бы останавливать работу пищеблока. Известно, что с 2020 года кишечную палочку в еде находили все реже. Также стала лучше ситуация по температуре готовых блюд, количестве порций, калорийности и годности товаров.

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