Метшин заявил, что дорожным рабочим предстоит еще много работы

Мэр Казани, Ильсур Метшин, выразил благодарность предприятиям по благоустройству и отзывчивым жителям, которые помогали городу в уборке снега. Однако чиновник заверил, что работ еще много впереди.

"Я понимаю раздражение жителей: общественный транспорт не может прибыть вовремя, люди не могут выехать на работу вовремя, дворовые проезды забиты. Но мы делаем все, что в наших силах, чтобы изменить ситуацию", - заявил мэр.

Мэр обратил внимание, что большинство жалоб поступает от жителей пригородов. Именно там ситуация с очисткой снега наиболее напряженная.

По данным местной мэрии, за последние три недели было удалено 830 тысяч тонн снега с улиц столицы Татарстана. Для сравнения, в самые "снежные" годы за всю зиму убирали не более 900 тысяч тонн.