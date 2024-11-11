Метрополитен в Казани с 8 ноября изменил график движения поездов

Метрополитен в региональной столице Республики Татарстан с 8 ноября 2024 года, был скорректирован график курсирования поездов в будни утром и вечером в "часы-пик". Об этом рассказали в телеграм-канале общественного транспорта.

Чтобы как можно быстрее разгрузить платформы с учётом роста пассажиропотока в будни на линии выходят - 11 электрических поездов с интервалом в 5 минут.

Новый график можно увидеть на сайте «Метроэлектротранс» - kazanmetro.ru, на станциях местного метрополитена на специальных стендах.

Ранее мы писали о том, что казанцы смогут увидеть один из самых крупных звездопадов 2024 года в середине текущего месяца. Метеорный поток Леониды будет хорошо виден уже в ночь с 17 на 18 ноября текущего года. Об этом специалисты рассказали в Московском планетарии.

Известно, что жители Планеты будут смотреть звездопад в период с 6 по 30 ноября.