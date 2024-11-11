Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Метрополитен в Казани с 8 ноября изменил график движения поездов

Об этом рассказали в телеграм-канале общественн...

МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"

Подписаться в Telegram

Метрополитен в региональной столице Республики Татарстан с 8 ноября 2024 года, был скорректирован график курсирования поездов в будни утром и вечером в "часы-пик". Об этом рассказали в телеграм-канале общественного транспорта.

Чтобы как можно быстрее разгрузить платформы с учётом роста пассажиропотока в будни на линии выходят - 11 электрических поездов с интервалом в 5 минут.

Новый график можно увидеть на сайте «Метроэлектротранс» - kazanmetro.ru, на станциях местного метрополитена на специальных стендах.

Ранее мы писали о том, что казанцы смогут увидеть один из самых крупных звездопадов 2024 года в середине текущего месяца. Метеорный поток Леониды будет хорошо виден уже в ночь с 17 на 18 ноября текущего года. Об этом специалисты рассказали в Московском планетарии.

Известно, что жители Планеты будут смотреть звездопад в период с 6 по 30 ноября.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Жительницу Казани растерзала стая собак по пути на работу

Интересное в Казани

2 часа назад

Всего одна ложка в день и сезонные болезни не страшны: делимся рецептами витаминных бомб

как закрепить сетку на вентиляцию

Новости Татарстана

21 час назад

Жители Самосырово, где нашли тело со следами укусов, два раза жаловались на собак

Новости России

3 дня назад

Мобильное приложение билайна получило крупнейшее обновление в истории

монтаж домофона в Москве

Новости Татарстана

5 часов назад

На трассе Ижевск-Пермь произошло ДТП с участием 17-летнего водителя

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на 3 часа задержали рейс в Москву из-за атак беспилотников

Новости Казани

22 часа назад

Бастрыкину доложат о деле по факту осквернения Вечного огня в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане планируют запускать до 300 стартапов ежегодно при поддержке нацпроекта

Новости Казани

день назад

В Казани на улице Профсоюзной «коммунальщики» устроили вечеринку
Новости Казани
день назад

Авиарейса из Улан-Удэ в Казань задержали на сутки из-за неисправности борта

В связи с возникшей технической проблемой на бо...

Новости Казани

час назад

Метрополитен в Казани с 8 ноября изменил график движения поездов

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Знаменитые источники витаминов не те, за кого себя выдают. Тест для тех, кто считает, что в лимоне больше всего витамина С, и ест чернику для зрения

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на улице Декабристов нашли тело в ковре, которое позже ожило

Новости Казани

3 часа назад

Казанцы заметили светящийся объект в небе
В Казани парень порезал прохожего за замечание
Новости Казани
2 часа назад

В Казани парень порезал прохожего за замечание

Новости Казани

21 час назад

За минувшие сутки в Казани зафиксировали 145 ДТП

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли два человека

Новости Татарстана

день назад

Шахматистка из Набережных Челнов стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет
АО «Транснефть – Прикамье» подключило участки т...
Новости России
4 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» подключило участки трубопроводов на пересечении с федеральной трассой в Республике Татарстан