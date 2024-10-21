Метро в Казани планируют проложить до РКБ

Власти города думают над возведением метро до Республиканской клинической больницы, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Казани Ильсура Метшина.

Глава города сообщил, что власти думают над направлением от станции на ул. Фучика до станции около Республиканской клинической больницы. Из-за того, что это направление перегружено, именно метро поможет снять напряженность.

Специалисты уже организовали предпроектные работы.

Сейчас Казанский метрополитен состоит из 1 линии длиной 16,8 км, на которой есть 11 станций.

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