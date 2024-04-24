Мэрия в день 55-летния главы показала, как выглядит «Казань Ильсура Метшина»

В день 55-летия главы Казани Татарстана Ильсура Метшина администрация показала, как именно преобразился город за время его правления.

Дороги

Появились несколько дорожных развязок и новых магистралей — пр. Универсиады, мост на Назарбаева, Большое казанское кольцо, Вознесенский тракт. Кроме того, сейчас ожидается обновленное Горьковское шоссе.

Городские парки

В городе теперь есть набережная на озере Кабан, благоустроены Лебяжьи озера, «Светлая долина», Малое Чайковое озеро, «Черное озеро», парк в «Салават Купере», парк имени Горького и т.д.

Доступная Казань

Для людей с ограниченными возможностями здоровья появились 3 учебно-тренировочные квартиры, адаптированный спортцентр, в 53 школах и 64 детсадах организовали спец условия для обучения и воспитания таких людей.

Учебные учреждения. Инфраструктура для молодых людей

За 10 лет в региональной столице возвели 90 детсадов и 25 школ. Помимо этого, в 53 подростковых клубах, 16 отделений центра «Доверие» провели ремонт.

Спортобъекты

В Казани построили стадион «Ак Барс Арена», Дворец водных видов спорта, Дворец единоборств, центр бокса и настольного тенниса и еще 25 других спортобъектов.

Туризм

Город принял примерено 4 000 000 гостей, в Казани состоялась Универсиада, WorldSkills, чемпионаты мира по водным видам спорта и по футболу, «Игры будущего» и т.д.