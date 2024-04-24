Мэрия в день 55-летния главы показала, как выглядит «Казань Ильсура Метшина»
В день 55-летия главы Казани Татарстана Ильсура Метшина администрация показала, как именно преобразился город за время его правления.
- Дороги
Появились несколько дорожных развязок и новых магистралей — пр. Универсиады, мост на Назарбаева, Большое казанское кольцо, Вознесенский тракт. Кроме того, сейчас ожидается обновленное Горьковское шоссе.
- Городские парки
В городе теперь есть набережная на озере Кабан, благоустроены Лебяжьи озера, «Светлая долина», Малое Чайковое озеро, «Черное озеро», парк в «Салават Купере», парк имени Горького и т.д.
- Доступная Казань
Для людей с ограниченными возможностями здоровья появились 3 учебно-тренировочные квартиры, адаптированный спортцентр, в 53 школах и 64 детсадах организовали спец условия для обучения и воспитания таких людей.
- Учебные учреждения. Инфраструктура для молодых людей
За 10 лет в региональной столице возвели 90 детсадов и 25 школ. Помимо этого, в 53 подростковых клубах, 16 отделений центра «Доверие» провели ремонт.
- Спортобъекты
В Казани построили стадион «Ак Барс Арена», Дворец водных видов спорта, Дворец единоборств, центр бокса и настольного тенниса и еще 25 других спортобъектов.
- Туризм
Город принял примерено 4 000 000 гостей, в Казани состоялась Универсиада, WorldSkills, чемпионаты мира по водным видам спорта и по футболу, «Игры будущего» и т.д.
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