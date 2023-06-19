"Медработники - не волшебники и не боги": в Нижнекамске наметилась удручающая картина по смертности

Глава Нижнекамска отметил удручающую картину по смертности горожан

В Нижнекамском районе Татарстана был проведен анализ смертности. Его глава Рамиль Муллин заявил, что показатели, который были получены, удручающие, об этом он сообщил на деловом понедельнике.

Стало известно, что Нижнекамск теряет здоровых людей, из-за чего глава города отметил, что необходимо обращаться особое внимание на диспансеризацию, так как, он считает, что здоровье зависит не только от медицины, но также и от отношения к себе.

Рамиль Муллин также поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Стало известно, что глава города тоже по профессии врач, раньше он работал в скорой помощи. Он отметил, что не всегда удается получить ту помощь, которую хочется, так как, напомнил градоначальник, медработники - не волшебники и не боги, а люди. которые служат своей профессии и людям, чтобы облегчить их боль.